Россия готовит несколько вариантов ответа на введенный Западом потолок цен на нефть

"Ведомости": РФ разработала сразу три возможных варианта ответа на потолок цен на нефть



Власти РФ рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюзом потолка цен на импорт российской нефти. Информацию об этом распространила деловая газета "Ведомости".



Среди рассматриваемых сейчас вариантов, в частности, значится полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Также РФ может быть введен запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Кроме того, еще одним вариантов может стать введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.



Ранее Европейский союз и страны "большой семерки" с 5 декабря 2022 года ввели в действие поток цен на российскую нефть. Уровень потолка в настоящее время установлен на отметке в 60 долларов США за баррель. Предполагается, что все без исключения члены этих межгосударственных объединений больше не будут покупать нефть из РФ по цене, превышающей эту отметку.



При этом российские власти публично дали понять, что большого время данная мера экономике страны совершенно точно не нанесет. А вот западные политики в будущем могут серьезно пожалеть о своих действиях, так как сейчас они всерьез рискуют вообще остаться без российской нефти. В частности, именно об этом открыто заявил вице-премьер РФ Александр Новак: по его словам, Москва абсолютно точно больше не будут поставлять свою нефть в те государства, которые одобрили и пообещали соблюдать потолок цен на нее.

