16 человек погибли в столкновении грузовика с военнослужащими и микроавтобусом в ДНР

Ещё трое пассажиров получили травмы.



Столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса привело к гибели 16 человек в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«На автодороге Шахтёрск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — пояснил собеседник издания.



Уточняется, что среди погибших находится водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства инцидента.