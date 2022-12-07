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В ФРГ прошли масштабные рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 13:42
В ФРГ прошли масштабные рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота
Фото: DPA/ТАСС
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры", в ходе которых задержали 25 человек, членов этого движения подозревают в подготовке госпереворота, сообщает Associated Press.

По данным агентства, задержание были произведены в рамках серии рейдов в 11 из 16 федеральных земель Германии. В операции приняли участие около 3 тыс. сотрудников полиции.

Указывается, что 22 гражданина ФРГ задержаны по подозрению в "членстве в террористической организации", еще троих задержанных, в том числе гражданина РФ, подозревают в поддержке этой организации.

Агентство отмечает, что некоторые члены движения "Рейхсбюргеры" оспаривают легитимность существования ФРГ и призывают к госперевороту.


Источник: Interfax.ru
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