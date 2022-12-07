В Беларуси хотят ввести смертную казнь за измену государству

Власти Беларуси намерены ввести смертную казнь за измену государству. Соответствующая норма содержится в законопроекте "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", принятом Палатой представителей Парламента Беларуси в первом чтении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БЕЛТА.



Проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК Беларуси, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.



Статья 360 УК Беларуси дополняется примечанием, допускающим освобождение лица от уголовной ответственности за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения. Также в УК страны вносится дополнение в целях установления ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Беларуси.



Отметим, что в мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт.



"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 ("Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации"), частью 3 статьи 126 ("Акт международного терроризма"), частью 3 статьи 289 ("Акт терроризма") и частью 2 статьи 359 ("Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля") настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в законе.

