Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Стоит ли отдыхающим на Бали бояться наказания за внебрачную связь

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Стоит ли отдыхающим на Бали бояться наказания за внебрачную связь
Фото из открытых источников
Глава Агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн объяснил, стоит ли туристам бояться наказания за секс вне брака на Бали, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Cna.com.

Чиновник заявил, что сотрудники гостиниц на Бали не будут требовать от туристов свидетельство о браке при заселении, и призвал путешественников не волноваться по этому поводу.

"Когда люди приезжают в отель, они приезжают для отдыха. С ними будут обращаться так же, как и сейчас", - сказал он.

Тем временем эксперты считают, что новые поправки в уголовный кодекс Индонезии могут не только помешать иностранцам приезжать в страну, но и нанести ущерб репутации страны и лишить ее жизненно важных доходов от туризма.

Ранее законодатели Индонезии одобрили изменения в уголовном кодексе страны, представив масштабную и противоречивую правовую реформу. Члены Палаты представителей одобрили законопроект при поддержке всех основных партий, несмотря на критику со стороны общественности.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика