Стоит ли отдыхающим на Бали бояться наказания за внебрачную связь

Глава Агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн объяснил, стоит ли туристам бояться наказания за секс вне брака на Бали, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Cna.com.



Чиновник заявил, что сотрудники гостиниц на Бали не будут требовать от туристов свидетельство о браке при заселении, и призвал путешественников не волноваться по этому поводу.



"Когда люди приезжают в отель, они приезжают для отдыха. С ними будут обращаться так же, как и сейчас", - сказал он.



Тем временем эксперты считают, что новые поправки в уголовный кодекс Индонезии могут не только помешать иностранцам приезжать в страну, но и нанести ущерб репутации страны и лишить ее жизненно важных доходов от туризма.



Ранее законодатели Индонезии одобрили изменения в уголовном кодексе страны, представив масштабную и противоречивую правовую реформу. Члены Палаты представителей одобрили законопроект при поддержке всех основных партий, несмотря на критику со стороны общественности.