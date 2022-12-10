В России провели первую внутриутробную операцию ребёнку

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России1
В Санкт-Петербургском Педиатрическом университете на 24 неделе беременности прооперировали малыша весом всего 560 граммов пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
У плода заметили тяжёлый порок развития: спинномозговую грыжу. Новорождённые с этой патологией могут иметь различные степени моторного дефицита, нарушения функции тазовых органов.
Решение о проведении операции было принято на консилиуме под руководством ректора Педиатрического университета, главного неонатолога Минздрава России.
Операция длилась около 10 часов. Околоплодные воды 25-летней пациентки заменили на углекислый газ, это позволило хирургам провести ювелирную операцию. Всё это время шёл мониторинг за состоянием пациентки и плода. Никаких нарушений функций жизненно важных органов женщины не выявили.
В мире такие операции единичны, в России такой опыт врачи получили впервые. Подготовка проходила заранее, с оттачиванием отдельных этапов на экспериментальных моделях.
— Дефект ушит, — сообщили хирурги ректору после операции.
Теперь врачи проследят за тем, чтобы срок беременности был максимально долгим, и младенец родился в положенный срок.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.