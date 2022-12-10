В России провели первую внутриутробную операцию ребёнку

В Санкт-Петербургском Педиатрическом университете на 24 неделе беременности прооперировали малыша весом всего 560 граммов пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.





У плода заметили тяжёлый порок развития: спинномозговую грыжу. Новорождённые с этой патологией могут иметь различные степени моторного дефицита, нарушения функции тазовых органов.



Решение о проведении операции было принято на консилиуме под руководством ректора Педиатрического университета, главного неонатолога Минздрава России.



Операция длилась около 10 часов. Околоплодные воды 25-летней пациентки заменили на углекислый газ, это позволило хирургам провести ювелирную операцию. Всё это время шёл мониторинг за состоянием пациентки и плода. Никаких нарушений функций жизненно важных органов женщины не выявили.



В мире такие операции единичны, в России такой опыт врачи получили впервые. Подготовка проходила заранее, с оттачиванием отдельных этапов на экспериментальных моделях.



— Дефект ушит, — сообщили хирурги ректору после операции.



Теперь врачи проследят за тем, чтобы срок беременности был максимально долгим, и младенец родился в положенный срок.