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В России провели первую внутриутробную операцию ребёнку

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 09:13
В России провели первую внутриутробную операцию ребёнку
Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России1
В Санкт-Петербургском Педиатрическом университете на 24 неделе беременности прооперировали малыша весом всего 560 граммов пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.


У плода заметили тяжёлый порок развития: спинномозговую грыжу. Новорождённые с этой патологией могут иметь различные степени моторного дефицита, нарушения функции тазовых органов.

Решение о проведении операции было принято на консилиуме под руководством ректора Педиатрического университета, главного неонатолога Минздрава России.

Операция длилась около 10 часов. Околоплодные воды 25-летней пациентки заменили на углекислый газ, это позволило хирургам провести ювелирную операцию. Всё это время шёл мониторинг за состоянием пациентки и плода. Никаких нарушений функций жизненно важных органов женщины не выявили.  

В мире такие операции единичны, в России такой опыт врачи получили впервые. Подготовка проходила заранее, с оттачиванием отдельных этапов на экспериментальных моделях. 

— Дефект ушит, — сообщили хирурги ректору после операции.

Теперь врачи проследят за тем, чтобы срок беременности был максимально долгим, и младенец родился в положенный срок.


Источник: ГТРК "Вятка"
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