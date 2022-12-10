Американский футбольный обозреватель умер на матче Аргентина - Нидерланды в Катаре

Футбольный обозреватель из США Грант Валь умер во время работы на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нидерландов. Об этос сообщила Федерация футбола США.



48-летний журналист почувствовал себя плохо ближе к концу матча и потерял сознание. Его падение вызвало шок и переполох в ложе прессы. Через несколько минут на место прибыли медики. Они попытались реанимировать Валя, затем унесли его на носилках. Позже стало известно о его смерти.



Валь комментировал на Fox Sports и CBS Sports,а также числился обозревателем Sports Illustrated. По словам его родственников, журналист признался, что заболел уже после приезда в Катар. Он даже обратился в больницу. Медик диагностировали у него бронхит и выписали антибиотики, которые не улучшали его состояние.



Федерация футбола США выразила родным и близким глубокие соболезнования в связи со смертью Гранта Валя.



Исход матча, на котором он работал, определился только в серии пенальти. Аргентина одержала победу над Нидерландами(2:2, по пенальти 4:3) и пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с хорватами.

