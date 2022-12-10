В Германии полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников

В Дрездене полиция проводит операцию, связанную с захватом заложников.



МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в Дрездене, связанную с предполагаемым захватом заложников, говорится в заявлении полиции немецкой федеральной земли Саксония.



Ранее СМИ сообщили, что полиция оцепила центр Дрездена после того, как мужчина, предположительно, открыл стрельбу. Злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину.



По данным издания Bild, он пытался также атаковать офис радиостанции Radio Dresden, а затем скрылся. Ее руководитель Тино Утасси заявил, что всех сотрудников удалось переместить в безопасное место.

