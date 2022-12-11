Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.14 KZT
  • €1 = 498.39 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Кожура от мандаринов: почему не стоит выбрасывать

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Кожура от мандаринов: почему не стоит выбрасывать
Иллюстративное фото
Сама она на вкус так себе, но зато из неё можно делать вкусняшки.



Мы привыкли счищать кожуру от растительных продуктов и выкидывать её. Будь то семечки, бананы, киви, передает Almaty.tv со ссылкой на rambler.ru.

И если в случае семечек это оправдано, то с мандаринами — совсем неразумно, считает врач-токсиколог Михаил Кутушов. Хотя бы потому, что кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов, чем мякоть. А конкретно мандариновая полезна для сердца, иммунитета и желудка. В общем, не шкурка, а прямо-таки золото!

Но как же её есть, она ведь невкусная! На самом деле самое разумное применение мандариновой шкурки — это приготовление отвара из неё. Отвар из корочек мандарина и ромашки улучшит работу кишечника и поджелудочной, пояснил врач.

Также напиток поможет при заболеваниях дыхательной системы типа бронхита и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Только нужно дать ему настояться. Пить лучше с мёдом — и сладко, и полезно.

Кстати, насчёт сладкого. Мандариновую кожуру считают полезной и для диабетиков. Рецепт всё тот же — варим шкурку без сахара и пьём. Но не слишком много, подчеркнул токсиколог. Только предварительно кожуру нужно высушивать.

Сама шкурка мандарина на вкус так себе, но зато из неё можно делать вкусняшки. К примеру, варенье из мандариновых корочек очень даже ничего. Оно сохраняет полезные свойства и долго хранится.

Но не хлебом единым, как говорится. Корочку можно использовать и в косметических целях. Тоники или лосьоны из неё весьма полезны для лица, добавил медик. Так что остаётся обо всём этом не забыть к Новому году, когда мандаринов на праздничном столе будет ой как много.


Источник: almaty.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика