Какие новые изменения ввели в Twitter

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал новые изменения в социальной сети Twitter, передает Tengrinews.kz.С сегодняшнего дня, 12 декабря, Twitter перезапустит подписку Twitter Blue с верификацией по телефону. Как и ожидалось, она будет стоить 8 долларов при покупке на сайте или на ОС Android и 11 долларов - в iOS.В Twitter сообщили, что перезапущенный сервис в настоящее время доступен на iOS только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании с планом запуска в других странах.Помимо синей галочки верификации, подписчики смогут редактировать публикации, загружать видео в хорошем качестве, длинные аудио, использовать режим чтения, а также увидят вдвое меньше рекламы. Помимо этого, их аккаунты будут получать приоритет в ответах, упоминаниях и поиске.В компании заявили, что верификация позволит избежать появления ботов и фейковых аккаунтов. Кроме синей галочки, также ожидается появление золотой (для компаний) и серой (для государственных структур).Кроме того, в социальной сети Twitter будет увеличено максимально разрешенное количество символов в постах.В частности, Маск ответил "да" на вопрос: "Илон, а правда ли, что Twitter планирует увеличить в твитах количество символов с 280 до 4000?"Изначально твиты были ограничены 140 символами. В 2017 году их число удвоили - до 280.Илон Маск также сообщил, что в ближайшее время в Twitter будет проведена масштабная чистка, в результате которой планируется удалить 1,5 миллиарда аккаунтов. Речь идет об удалении аккаунтов без твитов и входов в течение нескольких лет.Ранее Илон Маск опубликовал несколько твитов с критикой Apple и утверждением, что компания Apple угрожала удалить Twitter из магазина приложений AppStore и политика модерации компании противоречит духу свободы слова. Эту жалобу впоследствии поддержали законодатели-республиканцы и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.