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12.12.2022: Что можно и нельзя делать сегодня?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:53
12.12.2022: Что можно и нельзя делать сегодня?
Фото из открытых источников
Сегодня 12 декабря 2022 года ― последняя зеркальная дата уходящего года. Числа помогают людям познавать себя и события вокруг, а повторяющиеся числа вызывают повышенный интерес и имеют особенное влияние на людей, считают нумерологи. Они всегда несут сильную энергетику и наделяют день особыми свойствами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на MarieClaire.

Для того, чтобы провести эту дату максимально продуктивно, следует выделить время для составления планов о будущем. Поскольку день наделен сильной энергетикой, ваши мысли быстрее и точнее достигнут тех уровней, на которых они сбываются.

В дате 12.12.2022 в глаза сразу бросается наличие большого количества двоек. Дату с пятью двойками считают отличной для того, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие и изобилие. У каждого числа есть две стороны: положительная и отрицательная.

Двойка символизирует единство, гармонию и дипломатию в своем положительном проявлении. В этот день можно успешно заключать различные договоры и договоренности, можно пойти на примирение с тем человеком, с которым ранее не удавалось договориться. День хорош для коллективной деятельности или работы, в этот период она будет особенно продуктивной.

Следует остерегаться отрицательного действия двойки в этот день: двойственности, тайны, скрытности. Проверяйте тщательно договоры и финансовые сделки. Будет возникать соблазн приврать, улизнуть от ответственности, посплетничать. Поэтому следите за тем, чтобы в этот день не уходить по энергиям в минус.

Также сумма числа и месяца равна сумме года — это число 6 с той и другой стороны. Шестерка в плюсе — это число гармонии, красоты и коммуникации. В минусе — зависимость от чужого мнения, перфекционизм.

Шестерка так же, как и двойка говорит о том, что в этот день нам удастся достигнуть различных договоренностей, поскольку число 6 говорит о полезных коммуникациях, умении договориться с теми, с кем нужно, подобрав необходимые слова, вставить свое слово именно там, где надо.

Этот день идеален для всего, что связано с красотой и внешними формами. Его еще можно назвать женским днем. Любые бьюти-процедуры, покупки красивых вещей, перестановка в доме — все, что связано с прекрасным, будет заходить «на ура».
И самое главное, число шесть — символ любви. Символ любви к себе, к партнеру, к миру. Сделайте сегодня что-то важное для себя. То, что давно откладывали, вокруг чего ходили, но так и не позволили. Скажите «нет» тем людям и процессам, которые не приводят вас к счастью. Любое проявление любви к себе сегодня будет особенно ценным и в дальнейшем сыграет вам в огромный плюс.

Проявите любовь к миру: покормите птичек, переведите любую сумму в приют для животных, откажитесь от пластикового пакета на кассе, выключите воду в кране, пока чистите зубы.

Ну и, конечно, проявите любовь к партнеру. Никогда не бывает лишним напомнить о своей любви дорогому сердцу человеку. Сегодня можно назначать свидания, признаваться в любви, сделать подарок, устроить романтический ужин.

Избегать же стоит всего, что шестерка проигрывает в своем отрицательном проявлении. Следите, за тем, чтобы не оказаться в зависимости от чужого мнения о себе. А так же за тем, чтобы не оказаться заложником красивых внешних форм, за которыми нет никакой глубины и смысла. Не стремитесь к идеалу, перфекционизм не дал многим прекрасным идеям воплотиться только потому, что они так и не стали «идеальны со всех сторон». Также в минусе есть вероятность стать зависимым от партнера, смотреть на него через «розовые очки».

Еще эту дату можно рассмотреть с точки зрения Старших Арканов Таро, где 12 — это аркан Подвешенный. В этот день сильна энергия креатива и творчества, а также чистого служения и помощи людям.

Сегодня можно самовыражаться через любой вид творчества, вдохновение не должно заставить себя долго ждать. Полезно заниматься благотворительностью. Главное — удержаться от желания впасть в позицию жертвы.

Одна из основных задач дня — правильно принять то, что сегодня к вам придет. Контролируйте свое настроение — мрачные и недружелюбные люди рискуют навлечь на себя неприятности.


Источник: newtimes.kz
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