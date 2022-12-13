Двукратный олимпийский чемпион выжил в авиакатастрофе

Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров, кенийский стайер Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, которая произошла в округе Каджиадо, сообщает Zakon.kz.Как информирует Nation Africa, легкоатлет и еще пять человек находились на борту самолета, который упал на юго-востоке Кении. Во время крушения один из пассажиров получил серьезную травму, которого сразу отправили в больницу.- Все произошло внезапно, самолет взлетел, и потом его двигатель выключился. Летчик при посадке крылом задел дерево, и самолет начал вращаться, а затем упал на каменистое поле. Благодарим Всевышнего, что остались живы, получив лишь ушибы мягких тканей... Пилот проделал невероятную работу, чтобы удержать самолет максимально устойчиво, - рассказал Дэвид Рудиша.Знаменитый спортсмен во второй раз чудом остался жив в аварии. Три года назад автомобиль Рудиши лоб в лоб столкнулся с автобусом. Бегун тогда не получил серьезных травм.33-летний Дэвид Рудиша, помимо двух золотых медалей летней Олимпиады-2012 и 2016, также выиграл два чемпионата мира в беге на 800 м (2011, 2015) и дважды был лучшим на чемпионате Африки на этой же дистанции (2008, 2010).