Глава ВОЗ допустил окончание пандемии COVID-19 в 2023 году

#COVID19 has exposed serious gaps in the world’s defences against epidemics & pandemics. We're grateful to , , & for sharing their Universal Health Preparedness Reviews with the rest of @WHO Member States. Sharing & applying lessons learnt is key to do better next time. pic.twitter.com/8M8FUR4IMf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 14, 2022

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразил надежду, что пандемия COVID-19 больше не будет считаться глобальной чрезвычайной ситуацией в следующем году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.Выступая на брифинге в Женеве, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в следующем месяце Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 обсудит критерии объявления прекращения чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.Комитет ВОЗ собирается каждые несколько месяцев, чтобы решить, является ли коронавирус, который появился три года назад в китайском Ухане и унес жизни более 6,6 миллиона человек, "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC)."Мы надеемся, что в какой-то момент в следующем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, вирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет, ​​и всем странам необходимо научиться справляться с ним наряду с другими респираторными заболеваниями, включая грипп и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус), оба из которых в настоящее время интенсивно циркулируют во многих странах.Тем временем глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керхове предупредила, что волны инфекций и повторных инфекций будут продолжаться по всему миру, поскольку число еженедельных новых смертей, о которых сообщают страны, по-прежнему колеблется от 8 тысяч до 10 тысяч человек.Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан утверждает, что мир до сих пор не знает, как вирус SARS-CoV-2 будет развиваться в будущем, и такая неопределенность увеличивает риски.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса близится к завершению.