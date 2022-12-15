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Бойца MMA Новоселова приговорили к пяти годам колонии за сексуальное насилие

Просмотров:233 Опубликовано: Вчера, 18:53
Бойца MMA Новоселова приговорили к пяти годам колонии за сексуальное насилие
Фото: Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News
Спортсмен ранее был судим.

Тушинский суд Москвы приговорил российского бойца MMA Максима Новоселова к пяти годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

В сообщении отмечается, что мужчина ранее был судим и в его действиях признан опасный рецидив.

Прокуратура просила назначить Новоселову наказание в шесть лет тюрьмы — это максимальное наказание по первой части статьи о сексуальном насилии.

По версии следствия, ночью 27 марта Новоселов избил и изнасиловал девушку, с которой мужчина познакомился накануне. 49-летний боец не признал своей вины.

Спортсмен дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В 1993 году Новоселова приговорили к 14 годам колонии по обвинению в убийстве. В 2012-м бойца осудили на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнесу.


Источник: Сноб
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