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В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 08:12
В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди
Фото ©REUTERS
Национальные архивы США опубликовали 12 879 документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году в Далласе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Коллекция отчетов об убийстве Джона Кеннеди, созданная Национальным архивом в ноябре 1992 года, состоит примерно из пяти миллионов страниц. Около 90 процентов из них находились в открытом или частичном доступе с 1990-х годов. После последней публикации для общественности доступны 97 процентов ранее засекреченных записей.

В релизе отмечается, что на сегодняшний день засекреченными остаются 4400 документов, то есть менее трех процентов материалов.

Напомним, американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование постановило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку.

Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.


Источник: Tengrinews.kz
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