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Еще один взрыв произошел в Турции: пострадали полицейские

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Еще один взрыв произошел в Турции: пострадали полицейские
Фото: Twitter/TTAgrup
Девять человек, включая восемь сотрудников полиции, получили ранения в результате теракта, организованного во время проезда маршрутного автобуса с сотрудниками ОМОНа в Диярбакыре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Anadolu.

В связи с этим инцидентом были задержаны пять человек.

Известно, что взрыв прогремел 15 декабря. Один гражданский и восемь полицейских были доставлены в больницы бригадами скорой медицинской помощи. Семь раненых были выписаны после лечения, а лечение еще двух раненых продолжается.

По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, взрыв произошел в припаркованном автомобиле, когда полицейская машина проезжала мимо во время дежурства в Диярбакыре.

В качестве меры предосторожности полицейские были доставлены в больницу и прошли амбулаторное обследование.

Также, министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее 4 декабря на юго-востоке Турции прогремел взрыв, тогда пострадало шесть человек.

Также в ноябре взрыв произошел в Стамбуле и унес жизни шести человек.


Источник: Tengrinews.kz
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