Еще один взрыв произошел в Турции: пострадали полицейские

Девять человек, включая восемь сотрудников полиции, получили ранения в результате теракта, организованного во время проезда маршрутного автобуса с сотрудниками ОМОНа в Диярбакыре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Anadolu.



В связи с этим инцидентом были задержаны пять человек.



Известно, что взрыв прогремел 15 декабря. Один гражданский и восемь полицейских были доставлены в больницы бригадами скорой медицинской помощи. Семь раненых были выписаны после лечения, а лечение еще двух раненых продолжается.



По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, взрыв произошел в припаркованном автомобиле, когда полицейская машина проезжала мимо во время дежурства в Диярбакыре.



В качестве меры предосторожности полицейские были доставлены в больницу и прошли амбулаторное обследование.



Также, министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



Ранее 4 декабря на юго-востоке Турции прогремел взрыв, тогда пострадало шесть человек.



Также в ноябре взрыв произошел в Стамбуле и унес жизни шести человек.