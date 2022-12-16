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20-летний иранец назван самым низким человеком в мире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:06
20-летний иранец назван самым низким человеком в мире
Фото: Guinness World Records
20-летний иранец стал самым низким человеком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рост мужчины составляет 64 сантиметра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Автором рекорда стал Афшин Эсмаил Гадерзаде. По словам его родителей, когда сын родился, он весил всего 600 граммов. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, ребенку удалось выжить. Сам мужчина не комплексует по поводу своей внешности.

"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы уместиться в его ладонях", - пошутил Гадерзаде.

Афшин жалуется, что из-за физических особенностей ему трудно найти работу, но он надеется, что приобретенная слава поможет ему поддерживать финансово свою семью.

"Я мечтаю помочь своим родителям. Это всемирное признание может помочь мне осуществить мою мечту", - прокомментировал он.


Источник: Tengrinews.kz
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