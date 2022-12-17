Выявлен вид спорта, который преждевременно старит

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что профессиональный американский футбол может вызывать ускоренное старение организма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.



Авторы работы сравнили распространенность артрита, деменции, гипертонии и диабета среди профессиональных игроков в американский футбол и обычных людей того же возраста. В исследовании использовали данные 2864 бывших профессиональных футболистов мужского пола в возрасте от 25 до 59 лет. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.



Исследователи учли возраст, происхождение и индекс массы тела футболистов. Они обнаружили, что артрит и деменция были более распространены среди футболистов во всех исследуемых возрастных диапазонах. Юные футболисты (от 25 до 29 лет) чаще своих неспортивных сверстников имели артериальную гипертензию и сахарный диабет.



Кроме того, по сравнению с обычными людьми футболисты имели гораздо меньше лет жизни, свободных от болезней.



Эти результаты подчеркивают необходимость выявления игроков раннего и среднего возраста, у которых могут быть болезни сердца, скелета или когнитивные нарушения для рассмотрения возможности раннего медицинского или поведенческого вмешательства для снижения заболеваемости и смертности.