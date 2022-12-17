Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Декабря
+6...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Выявлен вид спорта, который преждевременно старит

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Выявлен вид спорта, который преждевременно старит
Фото из открытых источников
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что профессиональный американский футбол может вызывать ускоренное старение организма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Авторы работы сравнили распространенность артрита, деменции, гипертонии и диабета среди профессиональных игроков в американский футбол и обычных людей того же возраста. В исследовании использовали данные 2864 бывших профессиональных футболистов мужского пола в возрасте от 25 до 59 лет. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

Исследователи учли возраст, происхождение и индекс массы тела футболистов. Они обнаружили, что артрит и деменция были более распространены среди футболистов во всех исследуемых возрастных диапазонах. Юные футболисты (от 25 до 29 лет) чаще своих неспортивных сверстников имели артериальную гипертензию и сахарный диабет.

Кроме того, по сравнению с обычными людьми футболисты имели гораздо меньше лет жизни, свободных от болезней.

Эти результаты подчеркивают необходимость выявления игроков раннего и среднего возраста, у которых могут быть болезни сердца, скелета или когнитивные нарушения для рассмотрения возможности раннего медицинского или поведенческого вмешательства для снижения заболеваемости и смертности.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика