В США задержали мужчину, потребовавшего один доллар при ограблении банка

В американском штате Огайо мужчину задержали за одно из самых курьезных ограблений банка в истории, сообщает Zakon.kz.



Как пишет газета Dayton Daily News, 24-летний Алекс Уилсон передал кассиру отделения Fifth Third Bank записку, в которой говорилось, что это ограбление, а также содержалось требование выдать ему один доллар. После этого он сказал: "Вы не знаете, вооружен я или нет, так что нажимайте тревожную кнопку".



Кассир последовательно выполнил все указания мужчины, но тот не стал брать доллар со стойки, а просто стал дожидаться полиции.



Приехавшие на место стражи порядка никакого оружия у Уилсона не нашли. Его арестовали и обвинили в ограблении банка, назначив залог в 25 тыс. долларов.



Нелепости случаю добавили показания Уилсона полиции, согласно которым он нервничал перед ограблением, поэтому сначала зашел в туалет ресторана неподалеку.



30 июля сообщалось о том, что на перекрестке улиц в Алматы преступник напал на 19-летнего парня на мопеде и начал его душить, требуя отдать транспортное средство. В ходе полицейской погони его задержали.