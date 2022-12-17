Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Декабря
+6...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В США задержали мужчину, потребовавшего один доллар при ограблении банка

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 15:26
В США задержали мужчину, потребовавшего один доллар при ограблении банка
Фото из открытых источников
В американском штате Огайо мужчину задержали за одно из самых курьезных ограблений банка в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Dayton Daily News, 24-летний Алекс Уилсон передал кассиру отделения Fifth Third Bank записку, в которой говорилось, что это ограбление, а также содержалось требование выдать ему один доллар. После этого он сказал: "Вы не знаете, вооружен я или нет, так что нажимайте тревожную кнопку".

Кассир последовательно выполнил все указания мужчины, но тот не стал брать доллар со стойки, а просто стал дожидаться полиции. 

Приехавшие на место стражи порядка никакого оружия у Уилсона не нашли. Его арестовали и обвинили в ограблении банка, назначив залог в 25 тыс. долларов.

Нелепости случаю добавили показания Уилсона полиции, согласно которым он нервничал перед ограблением, поэтому сначала зашел в туалет ресторана неподалеку.

30 июля сообщалось о том, что на перекрестке улиц в Алматы преступник напал на 19-летнего парня на мопеде и начал его душить, требуя отдать транспортное средство. В ходе полицейской погони его задержали.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика