"Застрял? Нет, просто отдыхаю!": что сделал толстый енот, когда застрял в дупле?

Этого слишком упитанного енота едва не постигла участь Винни-Пуха - известного героя из мультфильма. Он полез в дупло на дереве и, казалось, безнадежно застрял. Что было дальше? Смотрите в этом видео!
А все потому, что кто-то слишком много ест! Крылатая фраза из мультфильма о Винни-Пухе как нельзя лучше бы описала бы это видео. Похоже, летом он ни в чем себе не отказывал и активно готовился к зиме, наедая симпатичные упитанные бока.
На кадрах этого видео смешной зверек пытается влезть в дупло. Но не тут то было. Енот оказался слишком большой, а дупло маленькое. Он забавно застрял "на полпути" в своем лесном убежище, оставив хвост и задние лапы наружу.
Какое-то время он так провисел на дереве. Однако енот был упрям и настойчив и решил во что бы то ни стало достичь цели: он стал протискиваться в отверстие в дереве и спустя очевидные усилия это ему, наконец, удалось.
Что ж, в зимний период, когда нет в лесу обильной и вкусной пищи, этот забавный малыш наверняка вернет себе былую стройность и форму. А пока еноту и так хорошо! Смотрите забавные кадры!
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