Северная Корея провела испытательный запуск спутника

Северная Корея запустила испытательный спутник в рамках заключительного этапа плана по запуску спутника-шпиона в космос к апрелю 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Лидер страны Ким Чен Ын ранее подчеркивал важность приобретения спутников-шпионов среди целого ряда военных возможностей, которые он считает необходимыми для защиты от США и их союзников. Южная Корея, Япония и США сообщили о запуске баллистических ракет из района Тончхан-ри на северо-западе Северной Кореи.Официальное Центральное корейское агентство новостей Пхеньяна (KCNA) опубликовало черно-белые фотографии, на которых, как оказалось, изображены Сеул и близлежащий Инчхон, сделанные из космоса.Тестовый запуск был произведен с помощью макета спутника, на котором было установлено несколько камер вместе с устройством управления, приемниками и передатчиками изображений. Национальное управление аэрокосмических разработок (NADA), которое руководило запуском, назвало результаты "важным успехом, который прошел окончательный процесс шлюзования при запуске разведывательного спутника"."Мы подтвердили такие важные технические показатели, как технология работы камеры в космической среде, способность обработки и передачи данных устройствами связи, точность слежения и управления наземной системы управления. Судя по опубликованным снимкам, разрешение не кажется столь впечатляющим для военной разведки", - сообщил представитель NADA.Аналитик по вопросам безопасности из калифорнийской корпорации RAND Су Ким сообщил, что первые снимки не обладают качеством, необходимым для военного использования.Воскресный запуск произошел на фоне возобновления усилий Северной Кореи по развитию потенциала ядерных ракет дальнего действия. В начале года она провела рекордное количество испытательных запусков, причем некоторые из них были способны долететь до материковой части США, а также до Южной Кореи и Японии.Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР.