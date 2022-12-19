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Три зимние волны COVID-19 спрогнозировали в Китае

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Три зимние волны COVID-19 спрогнозировали в Китае
Фото ©РИА Новости
В Китае спрогнозировали, что зимой страна пройдет через три волны заболеваемости COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на China Daily.

Руководитель центра контроля и профилактики заболеваний и главный эпидемиолог Китая Ву Цзуньну сообщил, что первая волна будет продолжаться с середины декабря по середину января и затронет преимущественно крупные города.

Прогноз относительно второй волны определяет даты с января по середину февраля следующего года и будет вызван перемещением людей накануне традиционных новогодних праздников. Новый год в Китае, который празднуют по лунному календарю, в этом году наступит 21 января. Празднования продолжаются в течение нескольких недель, во время которых сотни миллионов китайцев по всей стране возвращаются домой, чтобы провести время со своими семьями.

Третью волну заболеваемости COVID-19 в центре контроля и профилактики ожидают с конца февраля по середину марта, когда люди будут возвращаться на работу после новогодних праздников.

Ранее власти Китая решили ослабить коронавирусные ограничения по всей стране.


Источник: Tengrinews.kz
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