Военный корабль Таиланда затонул в море

Военный корабль Королевских военно-морских сил (ВМС) Таиланда затонул во время шторма в Сиамском заливе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bangkok Post.
Как сообщили в военно-морском флоте Таиланда, корвет HTMS Sukhothai, на борту которого находились 106 военнослужащих, сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, после чего случилось короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей.
Отмечается, что в 00:12 по местному времени корабль пошел ко дну.
Согласно информации ВМС, все 106 членов экипажа были в ходе гибели судна в спасательных жилетах. Из них 75 моряков спасены, 31 человек в настоящее время остается в воде. К поискам привлекли самолеты и вертолеты.
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