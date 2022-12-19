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Военный корабль Таиланда затонул в море

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Военный корабль Таиланда затонул в море
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Военный корабль Королевских военно-морских сил (ВМС) Таиланда затонул во время шторма в Сиамском заливе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bangkok Post.

Как сообщили в военно-морском флоте Таиланда, корвет HTMS Sukhothai, на борту которого находились 106 военнослужащих, сильно накренился и зачерпнул значительный объем воды, после чего случилось короткое замыкание в электросети основных агрегатов и отключение двигателей.

Отмечается, что в 00:12 по местному времени корабль пошел ко дну.

Согласно информации ВМС, все 106 членов экипажа были в ходе гибели судна в спасательных жилетах. Из них 75 моряков спасены, 31 человек в настоящее время остается в воде. К поискам привлекли самолеты и вертолеты.


Источник: Tengrinews.kz
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