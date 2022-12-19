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Илон Маск подвел итоги голосования — уходить ли ему с поста главы Twitter

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Илон Маск подвел итоги голосования — уходить ли ему с поста главы Twitter
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)
Более половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании.

Более половины опрошенных в Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании. Он пообещал, что подчинится результатам опроса. Маск подчеркнул, что «желающие власти — это те, кто меньше всего ее заслуживают».

Ранее Маск запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter или уйти. Он пообещал, что поступит так, как решат пользователи.

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.


Источник: rbk.ru
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