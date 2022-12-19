Более половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании.



Более половины опрошенных в Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании. Он пообещал, что подчинится результатам опроса. Маск подчеркнул, что «желающие власти — это те, кто меньше всего ее заслуживают».



Ранее Маск запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter или уйти. Он пообещал, что поступит так, как решат пользователи.



В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.



В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.

