Землю накроет серьезная магнитная буря

Астрономы предупреждают метеозависимых о значительных солнечных вспышках, которые произойдут уже в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, ближайший всплеск активности солнца ожидается уже в среду, 21 декабря. Он продлится несколько часов: возбужденной магнитосфера будет с раннего утра.
Однако, ближайшая серьезная магнитная буря обрушится на Землю чуть позже - 25 декабря. Ее класс оценивается как G1 (слабый уровень) и продлится она несколько дней — вплоть до 28 числа. Возбужденной магнитосфера Земли останется также 29 и 31 декабря 2022 года.
Следующая магнитная буря уровня G1 прогнозируется только 3 января.
Медики советуют соблюдать нехитрые правила, чтобы минимизировать негативный эффект магнитных бурь. Например, в тяжелые дни лучше ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, командировок с длительными перелетами.
Желательно чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов. Важно измерять артериальное давление, вовремя принимать лекарства.
Пожилым людям крепкие алкогольные напитки лучше исключить вообще. Но если здоровье позволяет, можно выпить бокал натурального красного вина.
Из-за интенсивной выработки адреналина магнитные бури могут вызвать повышенный аппетит. В таком случае не надо увлекаться мясной пищей, лучше обратить внимание на овощи, фрукты, рыбу.
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