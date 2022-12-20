97-летней экс-сотруднице концлагеря вынесли приговор в Германии

Суд в Германии приговорил бывшую секретаршу концлагеря Штутгоф к двум годам лишения свободы условно, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Окружной суд в немецком городе Итцехо признал 97-летнюю экс-сотрудницу канцелярии нацистского концлагеря Ирмгард Ф. виновной в пособничестве и подстрекательстве к свыше 10 тысячи убийств с 1943 по 1945 год.



Судьи удовлетворили требование прокурора. Защита просила об оправдательном приговоре.



Процесс над Ирмгард Ф. начался 19 октября 2021 года. Женщина должна была предстать перед судом еще 30 сентября, заседание было отложено, так как обвиняемая на него не явилась. Суд выдал ордер на ее арест. Как заявила подсудимая в своем последнем слове, она "сожалеет обо всем, что произошло, и что в то время находилась в Штутгофе".



С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была секретарем в комендатуре концлагеря и работала в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе. Позднее, в 1950-е годы, он был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.



Стоит отметить, этот процесс - далеко не единственный суд такого рода в нынешней Германии. В июне текущего года 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к 5 годам заключения за содействие в тысячах убийств.