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Из заднего прохода пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 08:37
Из заднего прохода пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Во Франции в заднем проходе у 88-летнего мужчины обнаружили артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщает газета Nice Matin.

Инцидент произошел в субботу, 17 декабря, в отделении неотложной помощи больницы Сент-Мюсс в Тулоне. Сам пациент утверждал, что снаряд деактивирован, однако руководство учреждения вызвало саперов и разместило пенсионера в палатке за пределами здания. Кроме того, половина больницы была эвакуирована, а часть пациентов, которые должны были прибыть, была перенаправлена в другие больницы. В штатном режиме работало только гинекологическое и родильное отделение, отмечает издание.

После того, как саперы подтвердили отсутствие опасности, медики провели операцию и извлекли снаряд через брюшную полость. Уточняется, что снаряд был около пяти-шести сантиметров в диаметре и 20 — в длину. «Яблоко, манго или даже баллончик с пеной для бритья... мы привыкли находить необычные предметы, вставленные туда, куда не следует. Но снаряд? Никогда!», — поделился один из сотрудников больницы.

Ранее жителю города Пало-Негро, Венесуэла, понадобилась медицинская помощь из-за бутылки, которая застряла в его заднем проходе после нападения грабителей. 79-летний мужчина обратился в больницу и пожаловался, что в его дом ворвались трое злоумышленников.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 Вован (Посетители) Сегодня, 09:50
Мюнхгаузен lol ...блин
 
 

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