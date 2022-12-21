Первые 12 дней нового года: как их нужно провести, чтобы стать счастливым

Эксперты уверены, что 12 первых дней нового года олицетворяют ближайшие 12 месяцев. Каждый день соответствует определенной сфере жизни. Очень важно провести эти дни правильно, тогда это принесет успех и счастье, сообщает Zakon.kz.



1 января отвечает за нашу личность, за характер. Уделите внимание своей внешности – сделайте прическу, красиво оденьтесь. В этот день можно уделить время своему телу. Массаж, скраб, любая физическая активность, прогулка, также важно не переедать и правильно питаться. Сопровождайте свои действия намерением "Сегодня я закладываю семена в свою молодость и красоту, в свое здоровье и привлекательность".



В этот день следует прописывать желания и цели, которые связаны с нашей внешностью. Это может быть вес, процедуры красоты. Заведите красивый блокнот и позвольте себе желать все что угодно. Важно формулировать желания без частицы "не", в настоящем времени.



2 января – это день, который отвечает за имущество и деньги. Подарите себе копилку или новый кошелек. Также это может быть небольшая сумма, положенная на накопительный счет. Проговорите свои намерения. Например: "Я закладываю фундамент финансового благополучия на весь год".



За сферу отношений с родственникам и развитие отвечает 3 января. Проведите этот день в гармонии и ни с кем не ругайтесь. Позвоните родственникам, сходите в гости. Пропишите цели в области саморазвития и поездок.



За родовые связи, семью и дом отвечает 4 января. В этот день можно что-то сделать для своих родных, поблагодарить своих родителей. Постарайтесь устроить семейный ужин, уделите время семейным воспоминаниям.



5 января – день, который связан с творчеством, хобби, а также с детьми. Уделите им больше внимание, порадуйте их, позанимайтесь творчеством вместе. В этот день важно доставить себе радость и хорошо отдохнуть. Пропишите цели, связанные с увлечениями и хобби, с удовольствием и любовными отношениями.



6 января – подумайте о здоровье и здоровом образе жизни. Старайтесь не переедать в этот день. Пропишите цели по здоровью, по своему питанию и внедрению новых привычек.



За супружеские отношения отвечает 7 января. В этот день можно особое внимание уделить своей второй половинке. Назначьте свидание, романтический ужин или разговор по душам. В этот день можно прописать желания, связанные с личной жизнью.



8 января – день очищения и кризисов. Проведите этот день максимально гармонично, с принятием возможных затруднений. Вовремя переключайтесь. В этот день можно принять ванну с солью, очищать свое сознание от негативных эмоций. Уделите время молитве и медитации. В этот день прописываются цели, связанные с внутренним ростом.



День путешествий в дальние страны и день длительного образования – 9 января. В этот день пропишите желания, связанные с дальними поездками.



10 января – день профессии, карьеры и социального статуса. В этот день будет благоприятно сделать что-то для улучшения отношений с вашим руководством. Если у вас нет работы, то рассылайте резюме, проходите собеседования. Поговорите с начальником о повышении должности.



11 января – день, связанный с друзьями и исполнением желаний. В этот день можно встретиться со своими приятелями. Загадайте самое заветное желание. Астрологи считают, что если его загадать именно в этот день, оно обязательно исполнится до конца этого года.



Завершающий день – 12 января. Уделите время благотворительности, поберегите свои силы и здоровье, сделайте что-то для себя. Не загадывайте никаких желаний, пишет "Пятый канал".



Если вы решили остаться на Новый год дома, то уже сейчас можно спланировать праздничные выходные дни, разослать приглашение гостям.