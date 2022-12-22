Японский политик Судзуки призвал США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой

Известный японский политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал правительство США честно заявить всему миру, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой. Он указал, что Вашингтон громче других, говорит и оценивает действия других стран.



Судзуки напомнил, что с конца войны прошло уже 77 лет. Но при этом США, которые сбросили атомные бомбы, никогда не извинились и не попросили прощения.



На своем сайте политик написал: «Это США, кто громко говорит о "демократии, правах человек и свободе" про действия других стран. Так почему бы честно не заявить Японии и всему миру о том, что США сделали?".



В японских СМИ появилась накануне вышла информация о согласовании возможного визита президента США Джо Байдена в город Нагасаки в мае будущего года.



Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии.



Ранним утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 13—18 килотоннам тротила. Взрыватель 4-тонного боеприпаса сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от Госпиталя Сима, где находились врачи, лечащие тяжелобольных детей. Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная от 19 до 21 килотонне тротила, была сброшена на город Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar». В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.



Шок от атомной бомбардировки Хиросимы Вооружёнными силами США 6 августа оказал глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и на министра иностранных дел Японии Того Сигэнори, которые склонились к тому, что японское правительство должно прекратить войну.



14 августа 1945 года японский император Хирохито поддержал рескрипт о подписании Японией безоговорочной капитуляции. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года.