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Тимур Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Тимур Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РБК.

Как сообщила Рустамова, сделка носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях».

«Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — отметила новая совладелица компании, однако точную сумму договора не назвала.

Сделка затронула только российское юрлицо Bazelevs — ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. Основатель киностудии Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», отмечает Рустамова.

Но американский продакшн остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

Решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад», утверждает Рустамова. Оно было связано с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы — режиссуре и сценарном деле. Переговоры велись с несколькими участниками рынка из разных сфер, однако, по словам Рустамовой, по итогам проката последних проектов Бекмамбетов сделал выбор в пользу продюсеров компании.

Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате 26 млн долларов. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Основное юрлицо Вazelevs — ООО «Базелевс» — в 2021 году было прибыльным, несмотря на сохранявшиеся в то время коронавирусные ограничения. Выручка компании по РСБУ составила 239 млн рублей, чистая прибыль — 10,8 млн рублей.


Источник: newtimes.kz
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