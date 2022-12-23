Главного виновного в штурме Капитолия назвали в США

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США завершил 18-месячное расследование, опубликовав 814-страничный доклад о штурме Капитолия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Спецкомитет Палаты представителей, проводивший расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, предполагает, что экс-президент Дональд Трамп нарушил закон, приняв участие в "многостороннем заговоре" с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года, и не предпринял никаких действий, чтобы остановить атаку своих сторонников.
"Основной причиной беспорядков 6 января стал один человек - бывший президент США Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", - подчеркивается в отчете.
Штурм Капитолия серьезно угрожал демократии и поставил под угрозу жизнь американских законодателей, резюмировала группа в составе девяти экспертов.
В предисловии к отчету спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая покидает пост руководителя фракции Демократической партии в нижней палате, выразила уверенность, что выводы специалистов должны стать "призывом для всех американцев бдительно охранять нашу демократию и отдавать свои голоса только тем, кто исполняет свой долг, защищая нашу Конституцию".
Окончательный отчет составлен по итогам опроса более 1000 свидетелей, проведения 10 слушаний и изучения миллионов страниц документов. В восьми главах отчета его составители описывают давление на уровне штатов, на федеральных чиновников, законодателей и занимавшего пост вице-президента Майка Пенса с целью подтасовать результаты или иным образом нарушить закон.
Кроме того, комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить Трампу обвинения по четырем статьям. Однако, как отмечается, рекомендация со стороны Конгресса формально не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги и решение о предъявлении обвинений остается за прокурорами.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал полное помилование и извинения от правительства для всех участников атаки на Капитолий в случае переизбрания.
Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия.
Многие сторонники Трампа, которые были идентифицированы как участники беспорядков в тот день, были осуждены и приговорены к тюремному заключению. Среди них 49-летний Гай Реффитт, ставший первым участником беспорядков в Капитолии, который предстал перед судом и получил срок в семь лет и три месяца.
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