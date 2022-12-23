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Должность президента в Татарстане предложили переименовать в раиса

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Должность президента в Татарстане предложили переименовать в раиса
Фото:president.tatarstan.ru
Должность президента Татарстана предложили переименовать в раиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Татарстан 24".

Профильный комитет Госсовета Татарстана на пленарном заседании предложил рассмотреть законопроект о переименовании должности президента республики, в соответствии с которым высшее должностное лицо страны будет называться "глава" и "раис".

"В законопроекте предлагается внести изменения в наименование главы 2 и статью 89 Конституции Татарстана, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава - раис Республики Татарстан", - сказал председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

В парламенте уточнили, что наименование можно будет сократить и использовать лишь слово "раис".

"Полагаем, что такой подход позволяет нам учесть требования закона и отразить национальные и культурные особенности Татарстана. Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики", - высказался председатель комитета.

Следует отметить, что на заседании 22 декабря комитет рекомендовал отозвать этот законопроект. Однако утром 23 декабря комитет провел повторное заседание в закрытом от прессы режиме.


Источник: tengrinews.kz
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