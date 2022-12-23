"Роскосмос" готовит план спасения экипажа МКС

Российское космическое агентство рассматривает возможность отправки пустого космического корабля на Международную космическую станцию ​​(МКС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Phys.org.



На прошлой неделе из российского космического корабля "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к нарушениям в работе корабля. Эксперты до сих пор оценивают точные причины аварии и ее возможные последствия, но в "Роскосмосе" уже рассматривают план "спасения" астронавтов с МКС.



Представители "Роскомоса" и NASA заявили, что данная авария не представляет угрозы для работы космической станции и не угрожает жизни астронавтов на борту МКС. В то же время появилась информация, что инцидент привел к значительному повышению температуры внутри корабля "Союз", что потенциально грозит потерей его функционала. А этот корабль является транспортным средством для астронавтов, которое доставило в сентябре на орбиту двух россиян и одного американца. А в марте следующего года этот корабль должен был доставить их обратно на Землю.



По словам представителя российского космического агентства Сергея Крикалева, окончательное решение о том, как астронавты вернутся на Землю, еще не принято. На данном этапе все еще рассматриваются два варианта: либо на орбиту будет запущен другой космический корабль "Союз", что произойдет с большей вероятностью, либо астронавты вернутся домой на "пострадавшем" корабле без большей части охлаждающей жидкости, хотя этот сценарий менее вероятен.



Сейчас на МКС находятся 7 человек, но к станции прикреплен космический корабль Crew Dragon от SpaceX, который может вместить только четырех астронавтов. То есть если нужна будет срочная эвакуация, то спасутся не все. Этот космический корабль также доставил на МКС в октябре 4 новых членов экипажа, среди которых были двое американцев, японец и россиянка.



По словам Джоэла Монтальбано из NASA, точная причина повреждений, которые получил космический корабль "Союз", до сих пор так и остается невыясненной. На данном этапе рассматриваются три версии:



-пробоина в корабле была получена в результате попадания микрометеорита;

-авария произошла из-за попадания куска космического мусора;

-во всем может быть виноват сбой в работе систем космического корабля.



В то же время руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что температура на борту "Союза" стабилизировалась и не превышает 30 градусов Цельсия. Это произошло после того, как к кораблю были подключены воздуховоды с холодным воздухом из российского сегмента МКС.



Напомним, два года назад в космическом корабле также произошла утечка, но не охлаждающей жидкости, а воздуха. Тогда проблему астронавтам удалось устранить самостоятельно.