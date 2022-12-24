15 детей скончались в Узбекистане после приема препарата от ОРВИ

В Самаркандской области Узбекистана за два месяца 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ "Док-1 Макс". Об этом говорится в письме директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра М. Азизова начальнику Управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиезову, передает Tengrinews.kz.



В письме от 15 декабря директор медцентра пишет, что в последние месяцы среди жителей области, особенно детей, распространены респираторные вирусные инфекции, и врачи "очень много" выписывают препарат "Док-1 Макс".



"После применения препарата в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", - говорится в письме.



По словам местных медиков, за последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия - отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.



"У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", - говорится в письме.



Подлинность письма Газете.uz подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.



22 декабря была создана оперативная группа из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов. Начата экспертиза таблеток и сиропа со вкусом лимона и меда "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech. Продажа препарата приостановлена на всей территории Узбекистана.