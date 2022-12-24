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Умер юморист из "Кривого зеркала" Александр Пономаренко

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Умер юморист из "Кривого зеркала" Александр Пономаренко
Фото: официальный сайт братьев Пономаренко
В возрасте 55 лет ушел из жизни известный российский юморист Александр Пономаренко, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что ранее у звезды "Кривого зеркала" было обнаружено онкологическое заболевание. Речь идет о раке желудка, о котором стало известно лишь в ноябре текущего года.

"Еще месяц назад была надежда. Мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", – цитирует "Московский комсомолец" ведущего Андрея Малахова.

Между тем, ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая заявила, что пока не может дать комментарии по этому поводу, так как ей "надо прийти в себя". При этом Дубовицкая не опровергла смерть Пономаренко, но и не подтвердила.

Отметим, что братья-близнецы Валерий и Александр Пономаренко работали в дуэте. Валерий является профессиональным актером театра драмы. Погибший Александр был музыкантом, гитаристом.


Источник: zakon.kz
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