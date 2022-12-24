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Стало известно о новом редком симптоме гриппа

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Стало известно о новом редком симптоме гриппа
Фото из открытых источников
Врачи сообщили о новом симптоме гриппа. Это боль в животе без высокой температуры, сообщает Zakon.kz

"Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот", - сообщил URA.RU российский иммунолог Николай Крючков.

Наравне с этим симптомом он напомнил и о классическом повышении температуры, боли в мышцах озноб. 

Другой врач, вирусолог Павел Волчков ранее рассказал, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса. Он объяснил это тем, что у многих выработался иммунитет к COVID-19, при этом к гриппу - нет.

Ранее мы сообщали что в Казахстане сейчас эпидемия гриппа. По данным министерства здравоохранения, зарегистрировано более 2,1 млн случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.


Источник: zakon.kz
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