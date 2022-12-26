Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.97 KZT
  • €1 = 490.1 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 14:18
НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин
Фото:un.org
Три иностранные гуманитарные группы объявили, что приостанавливают свою работу в Афганистане из-за запрета для женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Представители террористического движения "Талибан" (движение запрещено в Казахстане) приказали всем неправительственным организациям отстранить своих сотрудниц от работы. Однако Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) и CARE заявили, что они не могут работать без женского персонала.

"Пока мы не получим ясности по поводу этого заявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать оказывать помощь по спасению жизней в Афганистане", - говорится в совместном заявлении трех гуманитарных групп.



Подавление талибами прав женщин препятствует усилиям их администрации добиться международного признания, которое могло бы помочь снять санкции и привлечь столь необходимую помощь на фоне ухудшающегося состояния афганской экономики.

Следует отметить, что данный запрет группировки вызвал международную реакцию. Так, в Организации Объединенных Наций (ООН) осудили запрет.

"Исключение женщин систематически из всех аспектов общественной и политической жизни ведет страну назад, ставя под угрозу усилия по достижению какого-либо значимого мира или стабильности в стране", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала международное сообщество выступить против последних ограничений "Талибаном" свобод женщин.



"Те, кто отстраняет женщин и молодых девушек от работы, образования и общественной жизни, не только разрушают свою страну. Мы постараемся добиться четкой реакции международного сообщества. Преследование по признаку пола может представлять собой преступление против человечности", - написала Бербок в Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение будет разрушительным для афганцев, поскольку оно "нарушит оказание жизненно важной и жизненно необходимой помощи миллионам людей".

Ранее талибы заявили, что сотрудницам НПО запрещено работать, поскольку некоторые из них не придерживались строгой интерпретации исламского дресс-кода для женщин. Это решение было принято менее чем через неделю после того, как талибы запретили женщинам посещать университеты.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:59
Так, в Организации Объединенных Наций (ООН) осудили запрет.


вот и завалите их санкциями!

чтобы они со своим средневековьем канули

и вызволите всех женщин и девочек оттуда
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика