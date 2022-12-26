НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин

Три иностранные гуманитарные группы объявили, что приостанавливают свою работу в Афганистане из-за запрета для женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Представители террористического движения "Талибан" (движение запрещено в Казахстане) приказали всем неправительственным организациям отстранить своих сотрудниц от работы. Однако Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) и CARE заявили, что они не могут работать без женского персонала.
"Пока мы не получим ясности по поводу этого заявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать оказывать помощь по спасению жизней в Афганистане", - говорится в совместном заявлении трех гуманитарных групп.
Подавление талибами прав женщин препятствует усилиям их администрации добиться международного признания, которое могло бы помочь снять санкции и привлечь столь необходимую помощь на фоне ухудшающегося состояния афганской экономики.
Следует отметить, что данный запрет группировки вызвал международную реакцию. Так, в Организации Объединенных Наций (ООН) осудили запрет.
"Исключение женщин систематически из всех аспектов общественной и политической жизни ведет страну назад, ставя под угрозу усилия по достижению какого-либо значимого мира или стабильности в стране", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала международное сообщество выступить против последних ограничений "Талибаном" свобод женщин.
"Те, кто отстраняет женщин и молодых девушек от работы, образования и общественной жизни, не только разрушают свою страну. Мы постараемся добиться четкой реакции международного сообщества. Преследование по признаку пола может представлять собой преступление против человечности", - написала Бербок в Twitter.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение будет разрушительным для афганцев, поскольку оно "нарушит оказание жизненно важной и жизненно необходимой помощи миллионам людей".
Ранее талибы заявили, что сотрудницам НПО запрещено работать, поскольку некоторые из них не придерживались строгой интерпретации исламского дресс-кода для женщин. Это решение было принято менее чем через неделю после того, как талибы запретили женщинам посещать университеты.