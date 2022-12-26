НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин

“We cannot effectively reach children, women and men in desperate need in #Afghanistan without our female staff. Without women driving our response, we would not have jointly reached millions of Afghans in need since August 2021.” https://t.co/O60859bUT4 — Save the Children International (@save_children) December 25, 2022

Wir werden nicht akzeptieren, dass die #Taliban die Humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machen. Sie rauben der Hälfte der Bevölkerung ein weiteres Grundrecht, brechen humanitäre Prinzipien und gefährden die lebenswichtige Versorgung der Menschen. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 25, 2022

Три иностранные гуманитарные группы объявили, что приостанавливают свою работу в Афганистане из-за запрета для женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Представители террористического движения "Талибан" (движение запрещено в Казахстане) приказали всем неправительственным организациям отстранить своих сотрудниц от работы. Однако Save the Children, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) и CARE заявили, что они не могут работать без женского персонала."Пока мы не получим ясности по поводу этого заявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать оказывать помощь по спасению жизней в Афганистане", - говорится в совместном заявлении трех гуманитарных групп.Подавление талибами прав женщин препятствует усилиям их администрации добиться международного признания, которое могло бы помочь снять санкции и привлечь столь необходимую помощь на фоне ухудшающегося состояния афганской экономики.Следует отметить, что данный запрет группировки вызвал международную реакцию. Так, в Организации Объединенных Наций (ООН) осудили запрет."Исключение женщин систематически из всех аспектов общественной и политической жизни ведет страну назад, ставя под угрозу усилия по достижению какого-либо значимого мира или стабильности в стране", - говорится в заявлении.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала международное сообщество выступить против последних ограничений "Талибаном" свобод женщин."Те, кто отстраняет женщин и молодых девушек от работы, образования и общественной жизни, не только разрушают свою страну. Мы постараемся добиться четкой реакции международного сообщества. Преследование по признаку пола может представлять собой преступление против человечности", - написала Бербок в Twitter.Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение будет разрушительным для афганцев, поскольку оно "нарушит оказание жизненно важной и жизненно необходимой помощи миллионам людей".Ранее талибы заявили, что сотрудницам НПО запрещено работать, поскольку некоторые из них не придерживались строгой интерпретации исламского дресс-кода для женщин. Это решение было принято менее чем через неделю после того, как талибы запретили женщинам посещать университеты.