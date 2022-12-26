В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии

Южнокорейские военные засекли несколько воздушных объектов, вероятно, беспилотников КНДР, которые без разрешения пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Korea Herald.
Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Отмечается, что южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы сбить эти объекты. Также военные передавали предупредительные сообщения и произвели предупредительные выстрелы.
По данным Yonhap, полет БПЛА проходил в районе городов Кимпхо и Пхаджу, а также острова Канхвадо, что привело к приостановке гражданского авиасообщения в этой зоне. Однако неизвестно, оснащены ли эти беспилотники вооружением.
"Мы также смогли увидеть эти объекты невооруженным глазом. В настоящий момент операция против беспилотников продолжается", - заявил неназванный представитель Объединенного комитета начальников штабов.
Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР.
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