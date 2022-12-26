Первый случай заражения "поедающей мозг амебой" зафиксировали в Южной Корее

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) заявило о первом в стране случае заражения амебой вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) у человека, вернувшегося в страну из Таиланда, передает Tengrinews.kz.



Мужчина в возрасте 50 лет вернулся в Южную Корею 10 декабря после четырехмесячного пребывания в Юго-Восточной Азии и был госпитализирован на следующий день. Он умер на прошлой неделе.



У больного наблюдались симптомы менингита (головная боль, лихорадка, потеря речи, рвота и ригидность затылочных мышц). Генетическое тестирование подтвердило наличие у мужчины Naegleria fowleri.



Naegleria fowleri - это амеба, обычно встречающаяся в теплых пресноводных озерах, реках, каналах и прудах. Амеба попадает в мозг через нос и разрушает мозговую ткань. Из-за этого в СМИ болезнь упоминается как "амеба, поедающая мозг".



KDCA заявило, что вероятность заражения от человека к человеку невелика, но попросило местных жителей воздержаться от купания в районах, где вспыхнула болезнь.