Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.1 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Первый случай заражения "поедающей мозг амебой" зафиксировали в Южной Корее

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Первый случай заражения "поедающей мозг амебой" зафиксировали в Южной Корее
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) заявило о первом в стране случае заражения амебой вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) у человека, вернувшегося в страну из Таиланда, передает Tengrinews.kz.

Мужчина в возрасте 50 лет вернулся в Южную Корею 10 декабря после четырехмесячного пребывания в Юго-Восточной Азии и был госпитализирован на следующий день. Он умер на прошлой неделе.

У больного наблюдались симптомы менингита (головная боль, лихорадка, потеря речи, рвота и ригидность затылочных мышц). Генетическое тестирование подтвердило наличие у мужчины Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri - это амеба, обычно встречающаяся в теплых пресноводных озерах, реках, каналах и прудах. Амеба попадает в мозг через нос и разрушает мозговую ткань. Из-за этого в СМИ болезнь упоминается как "амеба, поедающая мозг".

KDCA заявило, что вероятность заражения от человека к человеку невелика, но попросило местных жителей воздержаться от купания в районах, где вспыхнула болезнь.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика