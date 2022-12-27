Крупные залежи природного газа обнаружила Турция в Чёрном море

Стоимость запасов газа оценивается в 1 трлн долларов.



Об обнаружении нового месторождения природного газа в Чёрном море объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Наше буровое судно Fatih обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3023 метра в ходе бурения в районе участка Чайджума-1". Наши запасы газа в Чёрном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. На сегодняшний день стоимость природного газа на международных рынках, который мы обнаружили в Чёрном море, составляет 1 триллион долларов", – сообщил Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.



Он отметил, что новые залежи природного газа в Чёрном море дают надежду, что подобные открытия ждут Турцию в этом регионе.



"Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспийского, Средиземноморского регионов и Ближнего Востока. Мы соединим восток и запад не только с нашими мостами в Стамбуле и Чанаккале, но и с энергетическими мостами", – заявил Эрдоган.



В начале декабря Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии нового крупного нефтяного месторождения на северо-востоке страны. Чистый объём обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.