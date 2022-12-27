Крупные залежи природного газа обнаружила Турция в Чёрном море

Стоимость запасов газа оценивается в 1 трлн долларов.
Об обнаружении нового месторождения природного газа в Чёрном море объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наше буровое судно Fatih обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3023 метра в ходе бурения в районе участка Чайджума-1". Наши запасы газа в Чёрном море увеличились на 170 миллиардов кубометров благодаря новому открытию, достигнув в общей сложности 710 миллиардов кубометров. На сегодняшний день стоимость природного газа на международных рынках, который мы обнаружили в Чёрном море, составляет 1 триллион долларов", – сообщил Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.
Он отметил, что новые залежи природного газа в Чёрном море дают надежду, что подобные открытия ждут Турцию в этом регионе.
"Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспийского, Средиземноморского регионов и Ближнего Востока. Мы соединим восток и запад не только с нашими мостами в Стамбуле и Чанаккале, но и с энергетическими мостами", – заявил Эрдоган.
В начале декабря Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии нового крупного нефтяного месторождения на северо-востоке страны. Чистый объём обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.