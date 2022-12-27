Главные секреты японского долголетия: как сохранить молодост

Ни для кого не секрет, что Япония – страна долгожителей. Как правило, если японец выглядит на 50, то ему далеко за 60. То же самое касается и молодых людей. Помимо прекрасного климата, у японцев есть свои секреты, о которых рассказали эксперты Womanhit. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.



Питание



В Японии не принято переедать. Главное правило – есть только тогда, когда чувствуешь голод. Японцы кушают маленькими порциями, не допуская износа органов пищеварения. Много овощей, достаточно воды и полное отсутствие сахара – вот секрет японцев, как хорошо выглядеть и долго жить. В Японии очень любят зеленый чай с жасмином, ведь это мощный антиоксидант, способствующий укреплению иммунной системы.



Философия жизни



Японцы считают своим долгом найти подходящее дело и посвятить ему жизнь. Для личностного роста важно оттачивать до совершенства свои навыки. Избавление от негатива, стремление к радости, помощь другим людям – это и есть смысл жизни. Такая философия заложит в вас гармонию, с которой нужно идти по жизни.



Интересный факт: для долголетия необходимы маленькие трудности и легкий стресс. Залог жизни для японцев – это активный мозг! Тренируя мозг каждый день новой информацией, вы не даете ему состариться. Только помните: сильно нервничать нельзя, следует быть оптимистами, японцы очень хорошо чувствуют эту грань.



Общение



Еще один секрет японцев – постоянное общение с близкими. Они любят выбраться куда-нибудь с семьей или с друзьями, в общем, ищут любой повод собраться вместе. Общение с близкими людьми вызывает особое чувство комфорта и наслаждения.



Также жители Японии очень любят путешествовать. Вы, наверное, замечали, что долгожители-японцы все время путешествуют по разным странам. А все потому, что тот, кто много путешествует, работает и общается, живет намного дольше.



Привычки



Одна из полезных привычек японцев, которую мы можем позаимствовать, – больше двигаться. Только важны не активные и жесткие тренировки, а регулярные и умеренные.



В Японии очень маленький процент населения курит. Ни для кого не секрет, что курение может стать основной причиной быстрого старения.

Еще одна удивительная и полезная привычка японцев — использовать солнцезащитный крем каждый день. Дело в том, что ультрафиолетовое излучение повреждает эластин, который содержится в коже. Таким образом солнечные лучи, попадя на кожу, вызывают ее преждевременное старение. Ну и самое главное: жить настоящим, не сожалея об ошибках прошлого. Важен только тот момент, в котором вы сейчас находитесь.