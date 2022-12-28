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Чего не следует делать в новогоднюю ночь: Топ-10 советов

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Чего не следует делать в новогоднюю ночь: Топ-10 советов
Фото из открытых источников
Новогодняя ночь наполнена волшебством и чудом, поэтому встречать ее нужно по всем правилам. Чтобы не потерять удачу, людям следует избегать ряда ошибок при встрече Нового года. Zakon.kz собрал Топ-10 символичных советов – чего не следует делать в праздничную ночь.

Большинство людей готовятся ко встрече итогового праздника осознанно: пишут свои желания на бумаге и мечтают о жизни, наполненной успехом, держат денежные купюры в кулаке, и по старой традиции ровно в полночь пьют шампанское и открывают настежь окна, чтобы впустить Новый год в дом. Так чего же не следует делать в праздничную ночь?

1. Нельзя встречать Новый год в неубранном доме

В канун праздника нельзя оставлять свою квартиру неубранной. Чтобы удачно провести год, психологи, а точнее бихевиористы, изучающие поведение людей, советуют выполнить генеральную уборку дома за несколько дней до праздника. По древним приметам также 31 декабря после заката нежелательно убираться дома и выносить мусор из него. Предполагается, что таким образом можно навлечь беду.

2. Нельзя за стол садиться в некрасивой одежде

Стилисты советуют на новый год подобрать из своего гардероба самый модный и красивый лук, соответствующий требованиям приближающегося года. В этот день нужно стараться изо всех сил быть в центре внимания, как и последующие дни 2023 года.

3. Нельзя загадывать желания с частицей "Не"

Перед тем, как загадывать желание в новогоднюю ночь, важно продумать их формулировку. Астрологи советуют не пользоваться отрицательной частицей "Не". После использования частицы, все желания могут не сбыться. Специалисты советуют четко и ясно формулировать свои мечты. Например: "я счастливая", "я богатая", "я успешная" и так далее.

4. Нельзя перебарщивать с алкоголем и жирной едой

Чтобы не испортить праздник себе и близким, нутрициолог не рекомендуют перебарщивать с алкоголем и жирной едой. Отравление этими продуктами может испортить новогоднюю ночь и остаться надолго постыдным воспоминанием в вашей памяти.

5. Не стоит выпивать в общественных местах

Мало кто в новогоднюю ночь выходит на улицу без бутылки спиртного. И все будет хорошо, если она закрыта, а вы — идете в гости, либо спешите домой к праздничному столу, потому что распивать спиртное в общественных местах по закону Казахстана запрещено и карается административным кодексом и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Полиция напоминает, что распитие спиртного на улицах и в других общественных местах влечет штраф в размере 5 МРП.

6. Нельзя запускать фейерверки с нарушением правил

Неизменным атрибутом новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, бенгальские огни — зрелище красивое, но не всегда безопасное. Специалисты службы ЧС напоминают, что при нарушении техники безопасности можно запросто получить ожог, салюты могут разорваться в руках. Пиротехника опасна, а потому лучше соблюдать все правила безопасности.

7. Нельзя отпускать детей в новогоднюю ночь без присмотра взрослых

Если несовершеннолетний находится в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей, то может оказаться в отделении полиции. За нахождение детей и подростков в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей карается штрафом до 7 МРП.

8. Не стоит встречать Новый год в одиночестве

Плохой приметой также считается встреча Нового года в одиночестве. Помните, как Новый год встретишь – так его и проведешь. Интровертам психологи советуют в этот день быть социально активным и отметить праздник в окружении семьи и близких.

9. Нельзя ссориться за столом во время праздника

За новогодним столом категорически нельзя ругаться, необходимо избегать сплетен, конфликтных ситуаций, клеветы, а также споров. Как гласят народные приметы, есть шансы привлечь постоянные ссоры в Новом году.

10. Не стоит встречать новый год в долгах, а также одалживать деньги

Лучше не занимать и не давать деньги в долг в период с 31 декабря по 19 января. Также Новый год лучше встретить без долгов. Иначе есть большие шансы весь следующий год провести в долгах.

Чтобы хорошо провести новогоднюю ночь, эксперты советуют организовать тематическую вечеринку. Если же вы ждете дома гостей, отличной идеей будет обустроить фотозону, где все смогут сфотографироваться в праздничных нарядах. Также можно собраться с семьей и поиграть в настольные игры, либо мафию, крокодил или же в старый добрый испорченный телефон.


Источник: zakon.kz
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