Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор

Пермский краевой суд приговорил бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, к пожизненному заключению. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.



Бекмансурова признали виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Осужденного обязали выплатить в качестве морального вреда и материального ущерба 18,3 миллиона рублей.



20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.



Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненное лишение свободы, так как обвиняемый представляет исключительную опасность для общества. Адвокат попросил при вынесении решения взять во внимание возраст своего подзащитного и инвалидность, полученную при задержании. Также, несмотря на заключение медиков, Бекмансуров не считает себя вменяемым и потребовал повторную экспертизу. Свою вину осужденный признал.