NASA просит SpaceX спасти астронавтов на МКС

NASA обратилось к компании SpaceX с просьбой спасти астронавтов, застрявших в поврежденном российском корабле "Союз" на Международной космической станции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Archyde.



Ранее, 14 декабря, у российского космического корабля "Союз" из-за повреждения обшивки произошла утечка охлаждающей жидкости. На борту аппарата в это время находились трое астронавтов - один американец и двое россиян, которые еще в сентябре прибыли на МКС для выполнения шестимесячной миссии.



Сейчас они находятся в поврежденной капсуле "Союза", пристыкованной к МКС. Люк на станцию астронавты держат открытым, чтобы у них на корабле не повышалась температура. Руководитель российских пилотируемых космических программ Сергей Крикалев заявил, что температура в капсуле быстро возрастет, если люк на станцию закрыть.



Сейчас к МКС также пристыкован другой корабль - Crew Dragon компании SpaceX. На нем к станции прилетели еще четверо астронавтов. NASA просит SpaceX, чтобы этот аппарат доставил команду "Союза" на Землю. Но проблема в том, что на корабле всего четыре места.



В Роскосмосе также заявляли, что раздумывают, как спасти трех астронавтов. Планировалось послать за ними еще один "Союз". Но принятие окончательного решения отложили до января.



Ранее сообщалось, что Российское космическое агентство рассматривает возможность отправки пустого космического корабля на Международную космическую станцию ​​(МКС).