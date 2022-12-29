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Невероятно красиво: Ниагарский водопад замерз после снежной бури

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Невероятно красиво: Ниагарский водопад замерз после снежной бури
Фото:instagram.com/livetravel.mx
Значительная часть водопада оказалась под густым снежным покровом, а у его основания образовались ледяные глыбы, пишет официальное ведомство. Однако люди обсуждают не аномалию, а красоту замерзшего водопада. Подробнее рассказывает Tengri Lifestyle.

Ледяное зрелище образовалось в результате зимнего шторма, который превратил бурный поток воды в глыбу. Последний раз Ниагарский водопад частично замерзал в 2019 году, полностью – в 1848 году. Тогда он практически остановился, а местные жители приняли это как знамение о конце света.

Однако современные люди к водопаду теперь съезжаются в надежде лично запечатлеть редкое природное явление.

Невероятно красиво: Ниагарский водопад замерз после снежной бури

Фото: Instagram/@niagarafalls


Как отмечают специалисты, ежесекундно через водопад проходит 3160 тонн воды. Именно при больших морозах вода, устремляясь вниз, создает скопление льда, толщина которого достигает нередко больше 12 метров. По этой причине образовываются причудливые ледяные формы, которые выглядят сказочно.

"Нет, это не работа Голливуда или интернет-шутка, Ниагарский водопад действительно может образовывать слой льда!" – говорится в публикации на портале.

Невероятно красиво: Ниагарский водопад замерз после снежной бури

Фото: Instagram/@daniel_kaufman_photography


В социальных сетях люди начали немедленное обсуждение, назвав серии фотографий настоящим чудом.

"Я не думал, что стану свидетелем такого зрелища", "Вау, какой красивый, все бы отдала, чтобы увидеть Ниагарский водопад в жизни", "Теперь я точно поеду туда", "Мне, как жителю тропиков, сложно поверить, что такое бывает в природе. Ребята, это восхитительно", "Зимняя сказка, невероятно", – пишут восторженные пользователи под фото замершего водопада.

Напомним, что в последнюю неделю Соединенные Штаты Америки захватили небывалые морозы. Из-за непогоды были отменены тысячи авиарейсов, а накануне Рождества из-за снежной бури отключилось электричество. Холода и снегопады в этом году дошли даже до южных штатов – Техаса, Джорджии и Флориды, также в 12 штатах зафиксированы смертельные случаи обморожения.


Источник: Tengrinews.kz
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