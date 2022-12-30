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Умер Пеле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:03
Умер Пеле
Фото: Instagram/pele
Скончался бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года, сообщает Zakon.kz.

О его смерти в Instagram написала его дочь Келли Кристина Насименту.


Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице, после чего его несколько раз госпитализировали.

26 декабря сообщалось, что Пеле начал прощаться с семьей. Отмечалось, что состояние чемпиона ухудшалось с каждым днем.

Пеле является единственным в истории мирового футбола спортсменом, трижды ставшим чемпионом мира в статусе игрока (1958, 1962, 1970). Он забил 77 голов в 92 матчах. За всю профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол, за что был включен в Книгу Рекордов Гиннесса.


Источник: zakon.kz
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