Скончался бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года, сообщает Zakon.kz.
О его смерти в Instagram написала его дочь Келли Кристина Насименту.
Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице, после чего его несколько раз госпитализировали.
26 декабря сообщалось, что Пеле начал прощаться с семьей. Отмечалось, что состояние чемпиона ухудшалось с каждым днем.
Пеле является единственным в истории мирового футбола спортсменом, трижды ставшим чемпионом мира в статусе игрока (1958, 1962, 1970). Он забил 77 голов в 92 матчах. За всю профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол, за что был включен в Книгу Рекордов Гиннесса.
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