Причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", который имеется в распоряжении ТАСС.



РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", который имеется в распоряжении ТАСС.



"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск - прим. ТАСС) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]", - говорится в сообщении. Пресс-служба клиники также выразила соболезнования семье бывшего футболиста и "всем, кто скорбит о потере нашего любимого "Короля футбола".



В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.

