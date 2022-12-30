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Интернет-звезду задержали по делу о торговле людьми

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Интернет-звезду задержали по делу о торговле людьми
Фото:twitter.com/Cobratate
Американо-британская интернет-звезда Эндрю Тейт и его брат Тристан задержаны в Румынии по делу о торговле людьми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Бывший кикбоксер прославился в 2016 году, когда его сняли с британского телешоу "Большой брат" из-за видео, на котором он нападает на женщину. И Тейт, и женщина сказали, что они друзья и что действия на видео были совершены по обоюдному согласию. Будучи гостем семнадцатого сезона сериала, Тейт также попал под пристальные взгляды из-за его гомофобных и расистских комментариев в Twitter.

Эндрю Тейт - гражданин Великобритании, родившийся в США, - получил известность в Интернете, а Twitter забанил его за то, что он сказал, что женщины должны "нести ответственность" за сексуальное насилие.

Прокуратура и адвокат братьев подтвердили задержание 36-летнего Тейта и его брата в Бухаресте. Они были задержаны на 24 часа вместе с двумя гражданами Румынии.

Выйти на них полиции удалось по коробке от пиццы, которая попала в кадр в одном из видеообращений Эндрю Тейта. По номеру заказа полиция выяснила адрес, по которому находились братья. По данным следствия, интернет-звезда подозревается в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группировки.

Проблема торговли людьми актуальна и для Казахстана. Ранее в Шымкенте задержали членов ОПГ, которая торговала людьми, содержала притоны и вовлекала в занятие проституцией несовершеннолетних.

Кроме того, впервые в Казахстане разрабатывают закон о противодействии торговле людьми. В МВД пояснили, что сейчас отдельного закона по этим видам преступлений в стране нет.


Источник: Tengrinews.kz
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