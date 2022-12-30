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"У вас рак" - как по ошибке "поздравили" пациентов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
"У вас рак" - как по ошибке "поздравили" пациентов
Фото - Газета.ру
Людям сообщили об агрессивной форме рака, вместо того чтобы поздравить с праздником.

В канун Рождества пациентам в Йоркшире ошибочно отправили сообщения о том, что у них онкологическое заболевание, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на Independent.

Люди получили такое сообщение: «DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз - агрессивный рак легкого с метастазами».

В хирургии недалеко от Донкастера пояснили, что вместо этого они хотели отправить текст: "Счастливого Рождества".

Одним из получивших сообщение оказался мужчина, который как раз ожидал результатов теста на рак лёгких (тот на самом деле оказался отрицательным). Дочь этого человека сообщила, что эта ситуация шокировала её.

Напомним, недавно прозвучало мнение о том, что эпидемия рака угрожает Европе.


Источник: Сaravan.kz
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