Счета замглавы Европарламента попросили проверить в Греции

Греция попросила Панаму проверить счета экс-вице-председателя Европарламента Евы Кайли и ее родителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на греческую газету "Катимерини".
Власти Греции запросили у Панамы информацию относительно возможных денежных переводов из Катара на счета, связанные с бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли.
По сведениям издания, председатель греческого ведомства по противодействию отмыванию денег Харалампос Вурлиотис направил властям Панамы, имеющей репутацию налоговой гавани с непрозрачной финансовой системой, срочный запрос с целью выяснить, была ли переведена из Катара сумма в 20 миллионов евро на счета, открытые Кайли или кем-то из ее родственников.
Ранее бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли отвергла обвинения в коррупции и заявила, что все вопросы о найденных в ее доме деньгах следствие должно задавать ее партнеру - бывшему дзюдоисту Франческо Джорджи.
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