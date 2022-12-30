Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.98 KZT
  • €1 = 491.22 KZT
  • 1 RUB = 6.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Счета замглавы Европарламента попросили проверить в Греции

Просмотров:5 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Счета замглавы Европарламента попросили проверить в Греции
Ева Кайли. Фото:instagram.com/evakaili
Греция попросила Панаму проверить счета экс-вице-председателя Европарламента Евы Кайли и ее родителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на греческую газету "Катимерини".

Власти Греции запросили у Панамы информацию относительно возможных денежных переводов из Катара на счета, связанные с бывшим вице-председателем Европарламента Евой Кайли.

По сведениям издания, председатель греческого ведомства по противодействию отмыванию денег Харалампос Вурлиотис направил властям Панамы, имеющей репутацию налоговой гавани с непрозрачной финансовой системой, срочный запрос с целью выяснить, была ли переведена из Катара сумма в 20 миллионов евро на счета, открытые Кайли или кем-то из ее родственников.

Ранее бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли отвергла обвинения в коррупции и заявила, что все вопросы о найденных в ее доме деньгах следствие должно задавать ее партнеру - бывшему дзюдоисту Франческо Джорджи.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика